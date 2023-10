Cagni: «Scudetto? Inter e altre due davanti! Le altre…»

La classifica di Serie A, al momento, vede il Milan in testa con l’Inter seconda e la Juventus terza. L’ex allenatore Gigi Cagni, su TMW Radio, fa la sua previsione sulla lotta scudetto

LOTTA – Questa l’opinione di Cagni: «Scudetto? Oggi vedo tre squadre davanti, Milan, Inter e Juventus, se a gennaio fa qualcosa d’importante, perché come organico non è adatto per lo Scudetto. Le altre sono tutte da verificare. A parte il Napoli, che ha l’organico ma sta succedendo qualcosa che non piace, con Garcia che ha azzardato troppo in un posto dove si è vinto. Avendo a che fare con giocatori che non hanno personalità, se stravolgi fai male».