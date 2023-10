Lautaro Martinez OK con l’Argentina: vince con gol di un rivale Inter

Vince l’Argentina di Lautaro Martinez nella nottata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. I campioni in carica superano per 1-0 il Paraguay, decide in avvio un ex Inter.

ALTRI TRE PUNTI – Al Monumental di Buenos Aires l’Argentina supera 1-0 il Paraguay e prosegue il suo inizio a punteggio pieno, tre vittorie iniziali su tre nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La nazionale di Lionel Scaloni decide il discorso tre punti entro il 3′: angolo da sinistra di Rodrigo de Paul battuto sul secondo palo e Nicolas Otamendi (avverasrio dell’Inter col Benfica in Champions League) si coordina per infilare la porta biancorossa. Poi tantissime occasioni per Lautaro Martinez e compagni, già dal primo tempo quando proprio De Paul colpisce il palo. A inizio ripresa (53′) la coppia formata dal Toro e da Julian Alvarez si divide, perché al posto di quest’ultimo entra Lionel Messi. L’asso dell’Inter Miami, inizialmente in panchina per un fastidio, colpisce la traversa direttamente su calcio d’angolo. L’Argentina rischia poco, ma non dilaga come direbbe il gioco. Nel recupero proprio Messi prende un altro legno, palo su punizione. Per Lautaro Martinez novanta in campo e all’84’ una bella conclusione di poco fuori, prossima partita dell’Argentina contro il Perù nella notte italiana (alle 4 quando qui sarà ormai già mercoledì).