Buchanan ‘studente’ all’Inter! Per Inzaghi due aspetti fondamentali – TS

Buchanan attende il suo esordio con la maglia dell’Inter. Il canadese, arrivato dal Bruges, secondo quanto riportato da Tuttosport, è una sorta di studente ad Appiano Gentile: al lavoro su due aspetti

STUDENTE – Buchanan sta completando l’apprendistato all’Inter. Il salto fra Bruges e Milano è importante e, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il canadese è diventato una sorta di studente ad Appiano Gentile. Inzaghi, ed il suo staff, stanno lavorando con l’esterno per spiegargli i movimenti e fargli imparare i ‘codici’ dalla fase difensiva ai sincronismi per uscire dal basso. Concetti da metabolizzare al meglio. Un altro aspetto, fondamentale per Inzaghi, è l’apprendimento dell’italiano: oltre che in allenamento (dove a destra ha come “tutor” Darmian e Dumfries che destreggiano bene l’inglese), bisogna capirsi soprattutto in partita e riuscire a vivere in pieno le dinamiche all’interno del campo. Il canadese sta prendendo lezioni intensive di italiano. Tutti motivi che spiegano il motivo per cui, dopo quasi un mese dal suo arrivo, il canadese non abbia ancora collezionato un minuto con la nuova maglia.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino