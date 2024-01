Lautaro Martinez-Vlahovic: l’ennesimo duello di Inter-Juventus − CdS

Inter e Juventus si stanno duellando in tutto: dalla classifica dei punti a quella dei gol fatti e subiti. Fino alla classifica cannonieri. Lautaro Martinez è davanti a Vlahovic.

DUELLO − Un testa a testa a tinte bianco-nerazzurre. Inter e Juventus si stanno duellando in tutto. Se la Beneamata è prima in classifica, nei gol fatti, nei gol subiti e nella classifica cannonieri con Lautaro Martinez; la Signora è lì seconda ad inseguire sia in classifica, sia nei gol fatti e subiti che nella classifica cannonieri con Dusan Vlahovic. Insomma, quest’anno va così: Inter e Juventus all’ultimo sangue. Lautaro Martinez e Vlahovic sono le punte di diamante di Simone Inzaghi e Max Allegri. L’argentino, capitano e simbolo nerazzurro, ha segnato 19 gol su 19 partite di campionato. Segna con continuità dalla prima giornata di agosto, quando esordì con una doppietta col Monza. Nelle ultime sei partite ha timbrato otto volte: un mostro! Dall’altro Vlahovic, arrivato a 12 gol ma con 300′ in meno giocati, ha trovato una super continuità dell’ultima sestina di partite: sei uscite e sei gol. In realtà pure il serbo aveva iniziato bene la stagione con quattro gol nelle prime tre giornate. Poi un calo vistoso complice infortuni e scarsa fiducia. Ora è lui a guidare la Juventus. La media reti è vicina: Lautaro segna ogni 87′, Vlahovic ogni 111′. Si tratta di due attaccanti diversi: Lautaro è un tuttocampista: prima, seconda punta, si abbassa a centrocampo per impostare; Vlahovic tende più ad isolarsi giocando anche di sponda per i compagni, ma posizionandosi più dentro l’area di rigore lavorando da prima punta vera. I due potrebbero anche giocare insieme. Una cosa è certa: con Lautaro tutti si migliorano. Comprensibilmente anche Vlahovic gioverebbe del Toro.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi