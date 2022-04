Bucciantini: «Radu? Manca cultura dell’errore. Ultima scena è da squadra»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato l’errore di Radu in Bologna-Inter. Il giornalista poi si concentra sulla scena finale

UNA SCENA − Bucciantini sul gesto di Dumfries e Correa per consolare il compagno: «Imparando a sbagliare combatti la paura dell’errore. In Italia, quell’errore di Radu viene clamorosamente visto perché non siamo abituati a vedere il portiere che gioca con i piedi. Altrove hanno superato questa paura. C’è anche un po’ di complicità dei compagni più esperti. Però l’ultima scena è bella: Dumfries che gira la telecamera e Correa che corre ad abbracciarlo, li vedo una squadra».