UFFICIALE − Bastoni, arriva l’esito degli esami: Udinese-Inter a rischio

Bastoni si è sottoposto a degli esami strumentali per capire il problema che ieri lo ha esentato dalla gara tra Bologna e Inter. Notizie non positive in vista di Udinese-Inter

COMUNICATO − “Questa mattina Alessandro Bastoni si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate giorno dopo giorno”.

Fonte − Inter.it