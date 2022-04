Trevisani: «Inter, ieri brutta prestazione ma occhio a dire Serie A chiusa»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset, si è concentrato sulla sconfitta dell’Inter a Bologna. Il giornalista però non vuole chiudere i giochi Scudetto

NO A GIUDIZI AFFRETTATI − Trevisani sulla sconfitta dell’Inter a Bologna ma campionato ancora aperto: «Al di la dell’errore di Radu, è tutta la prestazione dell’Inter che ha lasciato a desiderare. Una squadra che si è spenta. Il Milan nonostante abbia meno giocatori vincenti e meno abitudine di vittoria è dentro in questo campionato in maniera definitiva. Però il campionato cambia padrone settimanalmente, ad oggi il Milan è messo bene ma il calendario non è semplice né per l’una né per l’altra. L’Inter avrà l’Udinese, la squadra più in forma del campionato e il Milan la Fiorentina che vuole il riscatto dopo le 4 pere prese ieri. Quindi, occhio ai giudizi affrettati».