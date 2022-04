Palmeri: «Inter, Scudetto buttato. Rivisto il 5 maggio! Radu? Come Serra»

Tancredi Palmeri, su Tmw radio, ha parlato della sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna. Similitudini col 5 maggio per il giornalista, poi un’analogia tra Radu e l’arbitro Serra di Milan-Spezia

DURISSIMA − Secondo Palmeri, l’Inter ha consegnato lo Scudetto al Milan perdendo a Bologna: «L’Inter ha buttato lo Scudetto. Non è ancora finita ma credo che sarà molto difficile per i nerazzurri: il Milan ha a bisogno di 10 punti su 12. E il calendario, nelle ultime settimane, si è rovesciato. Pensavo fosse peggio quello del Milan, invece la lotta salvezza ha fatto in modo che il calendario dell’Inter si indurisse».

ANALOGIE − Palmeri espone due similitudini per analizzare l’errore di Radu: «Radu? Errore iconico, ma la prestazione complessiva non mi è piaciuta. L’approccio è stato giusto, così come la prima mezzora. Poi l’Inter dopo il pareggio a ridosso dell’intervallo – e questa è una grossa analogia con il 5 maggio 2002 contro la Lazio – ha perso ferocia e determinazione. L’errore di Radu è come l’errore arbitrale di Serra in Milan-Spezia: è evidente ma bisogna chiedersi come le due squadre siano arrivate sull’1-1 a dieci dalla fine contro Bologna e Spezia. L’Inter ha avuto un eccesso di fiducia, per questo ha perso lo scudetto, penso al derby di Giroud».

GIUDIZIO − Palmeri sulla stagione di Inzaghi con la Coppa Italia sullo sfondo: «Il risultato conta sempre e chiaramente l’eventuale vittoria dello scudetto, o meno, inciderà sul giudizio finale, ma è giusto analizzare tutta la stagione. Altrimenti ogni anno c’è una squadra sola che fa bene e le altre falliscono tutte. L’Inter è distratta adesso ed è frustrata per come sta andando, quindi sarà difficile anche la Coppa Italia: in finale credo sarà favorita la Juventus, che potrà giocare più libera. Comunque vada, con le premesse estive, Inzaghi prenderà un 7 per la stagione».