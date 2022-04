Agnelli avvisa l’Inter: «Voglio la Coppa Italia! Marotta mi manca. E lo Scudetto…»

Agnelli fa il punto della situazione su tanti argomenti, alcuni che riguardano anche l’Inter. Il Presidente della Juventus, intervenuto come ospite all’evento “Il Foglio a San Siro” organizzato dallo stesso quotidiano, parla degli ultimi obiettivi stagionali bianconeri e quindi nerazzurri. E anche di Marotta. Di seguito un estratto del suo lungo intervento

OBIETTIVI STAGIONALI – La sfida della Juventus all’Inter viene lanciata direttamente dal Presidente Andrea Agnelli: «Ogni trofeo conta. Lo sport ha una regola di vita, che si riparte sempre da zero: bisogna sempre avere fame, volontà e voglia di arrivare davanti a tutti. Credo che il trofeo più importante in assoluto sia lo Scudetto, perché il campionato ti dà la fotografia di chi è più forte di tutta la stagione. Quella con più appeal è la Champions League, ma ogni titolo conta. Chi non vince porta rimpianti: ci sono stati momenti negativi, ciò che fa effetto è che Juventus-Inter. Quella gara ci avrebbe messo a pari punti con l’Inter oggi e i giudizi sono stati durante l’anno diametralmente opposti e questo fa riflettere perché il nostro compito è giudicare una stagione a fine anno. Ora è il momento che tutti rimangano concentrati sul finale di stagione e sulla Finale di Coppa Italia, che è un obiettivo importante».

MAROTTA E STADIO – Agnelli elogia anche Beppe Marotta, attuale Amministratore Delegato Sport nerazzurro: «Marotta è mancato. Sicuramente è una persona che manca, perché gli voglio bene. Da questo punto manca (sorride, ndr). Il quel determinato momento sono state prese determinate scelte. Su Marotta avevamo fatto determinate riflessioni, che inizialmente lo attiravamo ma poi non più. La società aveva preso altre decisioni. Poi è andato all’Inter, con cui sta facendo molto bene da questo punto di vista. Oggi ritrovarmi con Marotta, Steven Zhang, con cui ho un ottimo rapporto, e un mio ex compagno di Università… Io voglio anche abbastanza bene all’Inter, che è particolare». Infine, una battuta di Agnelli su chi vince lo Scudetto: Due punti in quattro giornate può succedere di tutto. Io spero in un suicidio collettivo e che noi vinciamo quattro partite di fila (ride, ndr). San Siro ha fatto il suo tempo: è stato sacrificato Wembley… Il nuovo stadio in condivisione può dare tantissime opportunità a Inter, Milan e la città di Milano». Questa la chiosa di Agnelli sul tema nuovo stadio.