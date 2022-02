Bucciantini: «All’Inter sembra tutto perfetto ora, Milan meno. Dopo il mercato…»

Bucciantini analizza il momento storico di Inter e Milan a ridosso del Derby di Milano che potrebbe essere decisivo per la stagione di entrambe. Il noto giornalista, ospite negli studi di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, è fermamente convinto del match-point nerazzurro

DECENNIO DIFFICILE – Parlare oggi di una sfida scudetto è strano anche per Marco Bucciantini: «Inter e Milan erano le ultime due ad avere vinto lo scudetto prima dei nove anni di dominio della Juventus. Poi nel frattempo sono finiti due dei patriarcati più storici del calcio italiano: Massimo Moratti prima e Silvio Berlusconi poi. In quegli anni si è dispersa qualcosa e fatto fatica. Inter e Milan sono uscite dalla Champions League, poi piano piano sono tornate. Il loro è stato un decennio particolare. Da qualche anno hanno iniziato a fare le cose per bene, in modo positivo. E preso due allenatori al momento migliore della loro carriera. La riorganizzazione societaria è molto importante in questo periodo storico difficile».

DERBY DECISIVO – Bucciantini considera la stracittadina milanese l’ultima spiaggia rossonera: «Il mercato dopo la pausa ha creato due umori diversi in vista del Derby di Milano. All’Inter sembra tutto perfetto, visto che ha creato cose utili sia per il weekend, come Felipe Caicedo, sia per il futuro, come Robin Gosens. Invece al Milan si poteva fare ancora qualcosa ma non ha trovato il calciatore giusto, puntando a migliorare la rosa solo in ottica futura. E in questo la scelta mi trova d’accordo ma capisco i tifosi. L’Inter ha la possibilità di regolare i conti in questa settimana: se vince, se ne va. Come l’anno scorso…». Questo il pensiero di Bucciantini su Inter-Milan di sabato.