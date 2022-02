Samaden, nuovo ruolo in FIGC: ennesimo riconoscimento per il DSG dell’Inter!

Samaden porta a casa una nuova importantissima nomina, che sottolinea ulteriormente il suo straordinario lavoro nell’ambito del calcio giovanile italiano. Il Direttore del Settore Giovanile dell’Inter diventa la figura di riferimento per la FIGC nell’ambito dell’Attività di Base

NUOVO RUOLO – Novità in casa nerazzurra. E soprattutto azzurra. Il Presidente Federale, Gabriele Gravina, nelle ultime ore ha deliberato la nomina di nuovi componenti. In particolare, quelli delle commissioni per l’Attività Scolastica, dell’Attività di Base e della Commissione Medico-Scientifica del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). A capo della Commissione per l’Attività di Base è stato scelto, nel ruolo di Presidente, Roberto Samaden, già Direttore del Settore Giovanile dell’Inter ma non solo. Infatti, Samaden è Vice-Presidente del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Nonché Coordinatore della Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico di Coverciano. Una figura fondamentale per il presente e soprattutto il futuro del calcio italiano. E i risultati ottenuti sotto il suo mandato non sono casuali. Lo sa bene l’Inter. E lo sa bene la FIGC.

Al Direttore Samaden vanno i più sinceri complimenti della Redazione di Inter-News.it per la strameritata nuova nomina e l’in bocca al lupo per il fruttuoso prosieguo dell’avventura federale parallela a quella nerazzurra.