Dumfries sfreccia sulla fascia di Theo Hernandez: Inter-Milan si decide in fascia

Dumfries si candida per un ruolo di protagonista in Inter-Milan. La sua presenza dall’inizio non è ancora certa ma tutto fa credere che Inzaghi possa giocarsi la carta olandese per sfidare di petto Theo Hernandez e compagnia

UNO CONTRO DUE – Il ballottaggio non è ancora risolto ma le quotazioni di Denzel Dumfries salgono. L’olandese è il favorito per scendere in campo dal 1′ in Inter-Milan sulla fascia destra nerazzurra. La sinistra rossonera. Quella “difesa” da Theo Hernandez e “attaccata” da Rafael Leao, per intenderci. Il principale punto di forza del Milan di Stefano Pioli al momento. L’ipotesi contenimento con l’ex Matteo Darmian titolare è il piano B dell’Inter di Simone Inzaghi, che preferisce optare per l’approccio più offensivo possibile. Per limitare il Milan sarà fondamentale tenere più basso possibile Theo Hernandez. Pertanto, servirà attaccarlo costantemente. Un lavoro che Dumfries ha dimostrato di poter fare bene. Certo, contenere Rafael Leao supportato dallo stesso Theo Hernandez sarà tutt’altro che facile. Il Derby di Milano è possibile che venga deciso sulle fasce, in particolare la sinistra su cui agirà Theo Hernandez con Rafael Leao. La destra dell’Inter. Quella di Dumfries, molto probabilmente fin dal 1′. Darmian permettendo…