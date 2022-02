Zaniolo tra Roma e Juventus: Inter, occhio al pacchetto in stile Bentancur

Zaniolo è pronto a scatenare il calciomercato estivo. Il classe ’99 italiano, attualmente in forza alla Roma dopo la stagione di passaggio all’Inter, può diventare l’ennesimo caso di mercato creativo. La sua eventuale cessione toccherà sia il bilancio giallorosso sia quello nerazzurro, oltre a quello di chi lo acquisterà. E con la Juventus già in prima fila l’ipotesi di un’operazione stile Bentancur-Tottenham non è da escludere. Proviamo ad anticipare questo scenario

CLAUSOLA CONTRATTUALE – In estate Nicolò Zaniolo rischia di essere uno dei pezzi pregiati del mercato italiano. Una questione che tocca anche l’Inter, che ha due opzioni. Indirettamente, aspettare la sua cessione. Direttamente, tentare il suo riacquisto. A questo punto tocca porsi una domanda: quanto costa/vale Zaniolo oggi? Il prezzo di mercato che fisserà la Roma non sarà influenzato dalla scadenza di contratto (30 giugno 2024, ndr). Bensì dalla volontà del centrocampista classe ’99 di cambiare aria per firmare un contratto con un ingaggio decisamente più alto. Gli infortuni che hanno condizionato la carriera di Zaniolo nell’ultimo biennio dimezzano sicuramente qualsiasi prezzo auspicabile. Un calciatore come Zaniolo oggi potrebbe essere ceduto per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro? Possibile. Ma va ricordato che la Roma dovrà riconoscere all’Inter un importo pari al 15% del prezzo di cessione. Tradotto: se la Roma cede Zaniolo per 40 milioni, ne incassa “solo” 34 e gli altri 6 vanno all’Inter. Che non è poco, oggi. Poi, fossero 50 milioni, all’Inter ne spetterebbero 7.5. In caso di 60, addirittura 9. E così via.

Zaniolo già protagonista del mercato creativo

OPERAZIONE ACCOPPIATA – Su Zaniolo ha messo gli occhi la Juventus, che al momento rappresenta il pericolo numero uno sul calciomercato italiano, come dimostrato dall’operazione monstre Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Ma lo stesso può dirsi in uscita con Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski in direzione Tottenham. Ed è proprio un’operazione simile a far riflettere. Le operazioni “a pacchetto” non sono nuove in Italia. Lo stesso Zaniolo arrivò a Roma così nello scambio tra Davide Santon e Radja Nainggolan con l’Inter. Ciò permetterebbe alla Roma di cedere un altro calciatore insieme a Zaniolo, su cui farebbe comunque plusvalenza piena a prescindere dalla cifra iscritta a bilancio. E ottenendo il totale richiesto facendo crollare la percentuale da riconoscere all’Inter. La Juventus con Bentancur ha fatto esattamente così.

Bentancur esempio perfetto di cessione strategica

COME BENTANCUR – Minimizzato l’utile ricavato dal centrocampista uruguayano (19 milioni più 6 bonus, ndr) a tal punto da registrare sì una plusvalenza minima (4 milioni più altri eventuali 6, ndr) ma riducendo di fatto la percentuale da riconoscere al Boca Juniors, che “mangia” la parte grossa della possibile plusvalenza piena. Nel frattempo grazie a Kulusevski in prestito oneroso (10 milioni) con obbligo di riscatto condizionato (35 milioni) viene sia evitata la minusvalenza con il talento svedese nel 2022 sia pianificata una futura plusvalenza datata 2023 (potenzialmente da massimo 27 milioni). Operazione complessiva da 65-70 milioni ma impostata in modo da generare più utile proprio (plusvalenze) che altrui (percentuale sulla futura rivendita). Se la Juventus avesse valutato Bentancur 25+6 e Kulusevski 5+35 (cifre verisimilmente più coerenti con il valore attuale dei due calciatori, ndr), il Tottenham avrebbe sborsato la stessa identica cifra ma facendo finire milioni extra nelle casse del Boca Juniors anziché della Juventus…

Inter attenta all’asse di mercato Roma-Juventus

Ipotizziamo che la Juventus voglia completare il suo centrocampo del tutto rivoluzionato con l’innesto di, già indicato da mesi come possibile obiettivo di mercato, e dello stesso Zaniolo. Il valore residuo di Veretout a bilancio si aggira intorno agli 8 milioni. Ciò significa che, cedendolo per 30 milioni, la Roma può registrare una plusvalenza di 22 milioni. E se il pacchetto Veretout+Zaniolo costasse 70 milioni, nulla vieterebbe di cedere i due attribuendo al francese la valutazione di 40 milioni (ammortamento pari a 10 milioni/anno firmando un quadriennale) e all’italiano di 20+10 milioni (ammortamento pari a 4 milioni/anno firmando un quinquennale). Cosa cambierebbe per l’Inter? In questo caso, anziché ricavare i 6 milioni previsti dall’eventuale cessione per 40 milioni, all’Inter spetterebbero solo 3 milioni. La Roma “tratterrebbe” gli altri 3 e godrebbe tutti gli effetti positivi della doppia operazione. Plusvalenza con Zaniolo (oltre 15 milioni più altri eventuali 10) e maxi plusvalenza con Veretout (32 milioni!). Una strategia ancora legittima ma su cui conviene ragionare già con largo anticipo, proprio per evitare beffe. All’Inter conviene più aspettare di conoscere quanti milioni le farà ricapitare la Roma dopo la cessione di Zaniolo oppure tentare di riappropriarsi del centrocampista classe ’99? In questo secondo caso, la percentuale verrebbe “scontata” direttamente dalla Roma, che quindi potrebbe giocare al rialzo sul prezzo… oppure provare a impostare un’altra operazione a pacchetto, quattro dopo anni l’ultima.