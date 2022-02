Bucciantini: «L’Inter ha faticato a Napoli. Scontri diretti? Nessuno stacco»

Il giornalista Bucciantini, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ritiene che l’Inter abbia faticato a Napoli nel prendere il controllo. Poi una battuta anche sugli scontri diretti giocati dalla squadra di Inzaghi.

IN CONTROLLO − Marco Bucciantini si esprime sulla gara di sabato a Napoli e sugli scontri diretti in casa nerazzurra: «A Napoli ho visto un’Inter che ha faticato a prendere il controllo, però con la qualità e la forza ce l’ha fatta nel secondo tempo. Nella ripresa è riuscita a calmare il Napoli. Negli scontri diretti ha sempre dimostrato di essere la più forte, però non è riuscita a staccare».