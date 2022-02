Bergomi: «L’Inter ha speso tante energie. Se centrocampo non al 100%…»

Secondo Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, l’Inter ha speso tantissime energie fisiche e mentali. Poi, analizza un difetto della squadra di Inzaghi.

DISPENDIO − Per Giuseppe Bergomi i nerazzurri hanno faticato nell’ultimo mese: «Inter in controllo mai col Napoli, col Milan sì. Sabato ha fatto i cambi all’80’. Due mesi fa era a -7, per recuperare questi punti ha speso tantissimo mentalmente e fisicamente soprattutto in quest’ultimo mese e mezzo contro Napoli, Milan, Roma e la Supercoppa Italiana. Giocare in ripartenza? Simone Inzaghi ha giocatori per ripartire solo negli esterni, perché agli attaccanti gliela devi portare la palla. Se l’Inter non ha i centrocampisti al 100% fa più fatica».