Ordine: «Bologna-Inter senza data? La Lega Serie A non può fissarla!»

Bologna-Inter torna improvvisamente d’attualità oggi, visto che è la partita in meno che definisce se i nerazzurri sono realmente sotto il Milan oppure no. Da Pressing Serie A su Italia 1 Ordine spiega perché la Lega Serie A non ha deciso quando si recupererà.

IN ATTESA DI RICORSO – Franco Ordine dà le motivazioni del mancato recupero: «La Lega Serie A non ha dato ancora una data di Bologna-Inter? Non può dare una data: se l’Inter fa opposizione al dispositivo del Giudice Sportivo, con il dichiarato intento di posticipare il recupero altrimenti avrebbe dovuto giocare il 23 febbraio nella prima data utile, bisogna aspettare che si pronunci il CAF. Devono per forza aspettare, non è che sono dei distratti in Lega Serie A e non fissano la data. Non la possono fissare».