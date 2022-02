Assogna: «Inter-Liverpool? Le regine della Premier League inavvicinabili»

L’Inter dopodomani alle ore 21 sfiderà il Liverpool a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League. Secondo Paolo Assogna, intervenuto a Sky Sport 24, il calcio italiano in generale non può impensierire le regine della Premier League.

INAVVICINABILI – L’Inter mercoledì alle ore 21 scende in campo a San Siro contro il Liverpool nella prima delle due sfide valevoli per gli ottavi di Champions League. Secondo Paolo Assogna, le regine della Premier League sono inavvicinabili al momento per le squadre italiane: «Per me le regine della Premier League sono inavvicinabili dal campionato italiano. Il calcio italiano è troppo più lento e meno intenso per impensierire queste squadre». Questo il pensiero del giornalista di Sky Sport.