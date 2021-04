Bucciantini: «Inter gioca male? No, interpreta in modo diverso»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport” prima di Napoli-Inter, posticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A, ha analizzato i temi della partita di stasera.

CONTE MARTELLO – Bucciantini non crede che l’Inter si fermerà: «Il passato di Conte dice che la sua Juventus spingeva per l’euforia di essere prima, anche il Chelsea era così. I vantaggi delle squadre di Conte si allargano, questo è il martello. Il problema è mettere la qualità tutta assieme, ma nel momento in cui la mette viene fuori. Lo stop al mercato di gennaio è stato il momento che ha tolto all’ambiente tante polemiche. Tutto il discorso è stato rivolto allo spogliatoio, l’Inter avrebbe venduto Perisic ed Eriksen, sono rimasti e hanno dato qualità permettendo a Conte di dare soluzioni diverse alla squadra. Quello è stato il momento che ha messo Conte davanti alla squadra che aveva. Se guardi l’avventura dell’Inter è una squadra che da anni è in crescita e adesso come carburante usa la critica estetica. Quando una squadra vince tante partite di seguito per forza qualcuna la vince gestendo il risultato, non giocando male, ma interpretando in un momento diverso».

CONTE MIGLIORA – Bucciantini sottolinea quanto il lavoro di Antonio Conte migliori i giocatori: «Quando si parla di Conte si perde di vista quanto migliori i giocatori. Lukaku era già un campione, ma quanto è migliorato con Conte? Da attaccante si gioca in due modi, o aspetti la salita, o porti su la squadra. Lui ti porta la squadra in cima alla salita».