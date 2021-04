Napoli-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 31ª giornata di Serie A

Napoli-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la trentunesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di quest’oggi, con uno squalificato nei partenopei e due diffidati a testa. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, iniziato ieri.



NAPOLI-INTER domenica 18 aprile ore 20.45 (31ª giornata Serie A)

Diffidati Napoli: Diego Demme, Mario Rui (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Napoli: Hirving Lozano (una giornata)

Diffidati Inter: Romelu Lukaku, Ashley Young (prossima partita Spezia in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno