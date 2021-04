Marocchi: «Inter solo certezze, Conte si arrabbia lo stesso! Un obiettivo»

Napoli-Inter è la sfida che andrà in scena tra pochissimo allo stadio “Diego Armando Maradona”, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Marocchi – ospite negli studi di “Sky Sport” – parla dei nerazzurri di Conte, a caccia della dodicesima vittoria consecutiva e del confronto tra gli allenatori. Di seguito le sue dichiarazioni

ESPLOSIVO – Napoli-Inter andrà in scena tra pochissimo e Giancarlo Marocchi dice la sua sul carattere sempre vulcanico di Antonio Conte: «Conte parla delle polemiche contro l’Inter? Sta finendo tutto, anche la storia del gioco o non gioco. Ormai abbiamo solo certezze e vittorie, però Conte trova il modo per contrapporsi verso l’esterno con qualcuno. All’interno non lo sapremo mai, ma magari si arrabbia con un giocatore o l’altro, qualcosa si inventa perché il suo obiettivo è vincere lo scudetto e farlo con tanti punti di vantaggio».

PESANTI MA CREDIBILI – Marocchi prosegue parlando del confronto tra Gennaro Gattuso e Conte: «Ora visti da fuori e conoscendoli vagamente, sono due personaggi che penso abbiano molti difetti e siano abbastanza pesanti per i giocatori ma hanno una credibilità che gli permette di mantenere una linea costante. Conte è sempre stato esigente verso se stesso, da allenatore sta diventando ancora più bravo, quindi i giocatori sanno già di cosa si tratta quando mettono piede al campo di allenamento, sanno che ogni giorno è importante».