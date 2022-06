Bucchioni: «Pinamonti, contraddizione Inter. Per me di grandissimo futuro»

Pinamonti è nel mirino dell’Atalanta, che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo. L’Inter per ora non ha dato l’OK, ma è possibile che lo sacrifichi. Bucchioni, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, mostra la sua stima per l’attaccante classe ’99.

DA CONSIDERARE – Enzo Bucchioni è un estimatore di Andrea Pinamonti: «L’ho visto crescere questo ragazzo. Dov’è la contraddizione dell’Inter? Ci hanno puntato quando era giovane, tenendolo lì una stagione facendolo allenarsi senza giocare, ma quando era il momento di crederci ci hanno creduto meno. Quest’anno a Empoli ha fatto un campionato di alto livello, nei gol ma anche nella capacità di muoversi e nel lavorare per la squadra. Uno come Pinamonti, in questo calcio, ha fatto la differenza e ha le qualità. Sento dire che lo venderanno definitivamente: se non ci credi meglio che prestarlo. Magari l’Inter poi si morderà le mani, però di Pinamonti parlavamo come grandissimo giocatore quando aveva diciassette anni. Forse è stato condizionato anche dal contratto da tre milioni di euro, ma secondo me è di grandissimo futuro».