Sconcerti: «Lukaku il massimo, in questo momento top del mercato»

Il giornalista Sconcerti è intervenuto a TMW Radio dove, tra i temi trattati, si è anche soffermato sul ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Col belga che nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche (vedi articolo).



IL MIGLIOR ACQUISTO – Il giornalista Mario Sconcerti ha elogiato l’Inter per il grande ritorno di Romelu Lukaku. Queste le sue parole sul belga: «È un acquisto di peso. In questo momento è l’acquisto più di peso del mercato. La Juventus sta facendo grandi colpi, ma anche per il modo in cui è stato studiato il ritorno del belga per ora è il massimo».