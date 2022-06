Palmeri: «L’Inter non saluta Dybala, no panic! Skriniar-PSG non salta»

Dybala può ancora trasferirsi all’Inter, nonostante l’arrivo di Lukaku. Il giornalista Palmeri, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, dà come fattibile sia il suo ingresso sia la partenza di Skriniar direzione PSG. Con tempi anche piuttosto ristretti.



ENTRATA E USCITA – “L’Inter, mentre avvicina la scaletta all’aereo di Romelu Lukaku, si prepara a salutare Milan Skriniar: andrà come deve andare, c’è una distanza di 10 milioni tra l’offerta del PSG e i 70 milioni più 10 di bonus che richiedono i nerazzurri. Non salta un affare simile per 10 milioni se sei pronto a sborsarne già 60, e in più ora si è aggiunto il Chelsea: l’Inter non farà un’asta serrata, ma con i Blues si è aperto un canale preferenziale e dunque un rilancio sostanzioso sarebbe ascoltato. Ma l’Inter non saluta Paulo Dybala: no panic, ci sono ancora 10 giorni per trattare, vedrete come adesso torneranno a parlarsi, tutto rientra nel gioco delle parti per vincere il braccio di ferro su qualche milione. Per carità, tutto può succedere, ma a oggi nessuno ha dato un’alternativa valida a Dybala”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Tancredi Palmeri