Bucchioni: «Liverpool-Inter? Ai supplementari finiva 5-2! Torino? Rischio»

L’Inter si appresta a sfidare il Torino di Juric dopo aver battuto il Liverpool ad Anfield senza comunque centrare la qualificazione. Bucchioni – intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio –, smonta completamente la bella prestazione della squadra di Inzaghi contro i Reds di Klopp

NESSUN MERITO – L’Inter contro il Liverpool di Jurgen Klopp ha vinto senza realizzare il sogno rimonta. Secondo Enzo Bucchioni i meriti dei nerazzurri di Simone Inzaghi non esistono: «Io faccio una domanda: avete mai avuto la sensazione che il Liverpool giocasse al 100% o stesse lì a vedere come va e tutte le volte che provava ad accelerare è andato a fare male? Inzaghi l’ha vista la partita, se li vai ad attaccare con sette uomini ti fanno male e alla fine te ne fanno tre. E poi ci sono in ballo anche dei soldi, al di là dell’autostima di vincere a Liverpool. Che ci fossero possibilità di qualificarsi non so, ci sarebbero stati i supplementari e loro ti avrebbero ammazzato. Finiva 5-2 quella partita, hanno preso tre pali. Torino? L’Inter rischia, voglio vedere la partita dopo la Champions League. L’Inter ha sempre pagato dopo e a Liverpool ha fatto uno sforzo importante».