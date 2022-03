Esposito torna al gol ma il vero obiettivo ora è un altro. E (ri)porta all’Inter

Esposito negli ultimi mesi a Basilea ha fatto parlare di sé solo per atteggiamenti non proprio ottimali, soprattutto per un giovane. L’essere tornato al gol dopo oltre sei mesi dà un po’ di respiro all’attaccante in prestito dall’Inter, che continua a monitorare il suo sviluppo

RETE INTERNAZIONALE – Il primo gol europeo di Sebastiano Esposito è solo l’inizio. Un nuovo punto di (ri)partenza dopo troppe polemiche. Il classe 2002 scuola Inter a Marsiglia ha bagnato il suo debutto su un tabellino internazionale nella nuova UEFA Europa Conference League, che non è certo il palcoscenico adatto a un talento del suo livello. L’attuale numero 9 del Basilea, però, deve volare basso. Il tempo è dalla sua parte e prima di conquistare il pubblico in Champions League serve pazienza e testa. Tanta. La stagione in Svizzera finora procede tra troppi bassi e pochi altri, per questo nel finale di stagione dovrà provare a invertire la tendenza. Una tendenza che al momento non lo porterà alla conferma in maglia rossoblù.

Esposito diviso tra Svizzera e Italia

OBIETTIVO FUTURO – Il diritto di riscatto riservato al Basilea non preoccupa l’Inter, che si è tutelata con la contro-opzione. Fare plusvalenza in estate con Esposito è una possibilità, ma evitare di perdere immediatamente il controllo su un talento simile è un obbligo. L’Inter oggi non ha bisogno di Esposito. E probabilmente nemmeno nella prossima stagione. Eppure in prospettiva futura un prodotto del vivaio di questo livello può essere fondamentale. Il vivaio nerazzurro negli ultimi anni ha sfornato diversi talenti ma nessuno, al momento, dà particolari garanzie di maturazione per far parte della rosa della Prima Squadra. Esposito, in questo senso, è il primo della lista. Il 2 luglio compirà 20 anni. Qualche giorno prima saprà se continuare la carriera a Basilea o fare ritorno all’Inter, che potrà valutare la scelta migliore per tutti. Il vero obiettivo di Esposito ora è riconquistare la maglia nerazzurra. Una volta maturo, però.