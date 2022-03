Osimhen avverte: «Scudetto? Ci crediamo! Fallo di Tomori? Era rigore»

Osimhen è tra i protagonista di questa serratissima lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli. L’attaccante azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non si abbatte dopo la sconfitta contro i rossoneri di Pioli e suona la carica in vista della volata finale

CARICA – Victor Osimhen non ha la minima intenzione di gettare la spugna dopo la sconfitta con il Milan. L’attaccate nigeriano suona la carica in vista della volata scudetto e dice la sua sul fallo di Fikayo Tomori non sanzionato con il calcio di rigore: «Ovviamente era fallo. Non ho cercato di simulare perché se l’avessi fatto avrei preso il cartellino giallo. Mi aspettavo che l’arbitro andasse al Var ma così non è stato. Peccato ma va bene, la decisione dell’arbitro è stata diversa e va accettata. Scudetto? Certo che ci crediamo. Anche I tifosi devono continuare a crederci nonostante la sconfitta col Milan. Siamo consapevoli della nostra forza e continuiamo a sperare nel meglio. Io ci credo tanto. Sappiamo che da qui al termine della stagione affronteremo tante partite difficili ma ci crediamo ancora».

MENTALITÀ – Osimhen parla anche delle sue condizioni dopo il colpo allo zigomo subito in uno scontro con Milan Skriniar: «Cerco di non dar peso all’infortunio subito. I dottori mi hanno rassicurato che ho completamente recuperato e che sto bene. Ed è così. La maschera è solo una precauzioni. Queste che arrivano sono le ultime settimane in cui continuerò ad indossarla. La Maschera è una seconda protezione per me, la prima è la mia mentalità, è questa che mi permette di lottare senza paura contro i difensori».