Bucchioni: «Inzaghi, certi errori vanno corretti! Mercato occasione Inter»

Bucchioni valuta l’inizio di stagione dell’Inter, nella domenica di pausa della Serie A complice la sosta per le nazionali. Il giornalista non è molto convinto delle scelte di Inzaghi e anticipa qualche mossa di mercato a gennaio: ne ha parlato a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

SI CAMBIA? – Enzo Bucchioni ipotizza novità dal mercato a gennaio. In un ruolo specifico: «Un altro attaccante? Vediamo se sarà necessario, dipende da quanto tempo Marko Arnautovic resterà fuori. La sua carriera è sempre stata borderline come infortuni, però anche lì sono discorsi che facciamo da sempre per l’Inter: devono essere bravi a trovare una soluzione. I bilanci bisogna sistemarli, secondo me c’era da prendere qualcuno ma in estate. Arnautovic, con tutto il rispetto, è stato un po’ un ripiego: erano altri i giocatori cercati. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono una coppia straordinaria, due grandi dirigenti, se ci sarà un’occasione a gennaio magari in prestito la prenderanno. E qui torno a Simone Inzaghi: ci sono degli errori che vanno corretti, non puoi togliere Marcus Thuram al 55′ sapendo che non hai un’altra soluzione dal punto di vista tattico. Non si potevano tenere in campo tutti e tre gli attaccanti? Il 3-5-2 è troppo rigido, Inzaghi deve cambiare a partita in corso in certe situazioni».