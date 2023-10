Perù-Argentina, per Lautaro Martinez speranza Inter – CdS

Perù-Argentina è il prossimo impegno della Seleccion, nonché la partita che completerà la sosta per le nazionali di questo mese. L’Inter ha un auguro per Lautaro Martiez, che spiega il Corriere dello Sport.

IN CAMPO – Nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 il girone sudamericano è già nel vivo: martedì si gioca la quarta giornata. Alle 4 della notte italiana fra martedì e mercoledì in programma Perù-Argentina, come spesso accade a un orario proibitivo. Soprattutto per l’Inter, che riavrà Lautaro Martinez soltanto giovedì. Con la partita col Torino in programma sabato alle 18. La speranza da Milano, segnala il Corriere dello Sport, è che il Toro non faccia novanta minuti. Il rientro di Lionel Messi, come già raccontato ieri, lascia il ballottaggio fra Julian Alvarez e Lautaro Martinez per l’altro posto da titolare. Col capitano dell’Inter che cerca un gol che con l’Argentina gli manca da settembre 2022 in amichevole con l’Honduras.