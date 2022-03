Brambati: «Dybala-Juventus? Non è finita! Inter? Non glieli dà quei soldi»

Dybala è a un passo dall’addio alla Juventus, la quale non sembra disposta a rinnovare il suo contratto (vedi articolo). L’Inter segue da tempo la situazione e ora potrebbe tentare lo sgarbo. Secondo Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il club nerazzurro non ha molte chance

SECONDO CAPITOLO? – Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus liberandosi di fatto a parametro zero. Secondo Massimo Brambati, potrebbe esserci un secondo capitolo: «Detto che secondo me Dybala si sta facendo assistere da uno che non è un procuratore e già questo è un segno. Io non sono così convinto che sia un no definitivo, a me sembra strano, due ore di incontro sono poche per dire io ti do questo e tu mi da quell’altro. Io penso non sia finita qui perché c’è anche la volontà del giocatore, che sembrava più dalla parte del rimanere. Detto questo, dall’altra parte penso ci siano due dirigenti non all’altezza: Arrivabene e Cherubini. Uno arriva da un altro sport e l’altro non ha abbastanza personalità. Mi è stato detto che non c’era nemmeno Agnelli, a un incontro del genere la proprietà deve presentarsi».

QUESTIONE DI SOLDI – Brambati commenta poi i rumors sul possibile inserimento di Giuseppe Marotta: «Se l’Inter può puntare all’argentino? Io non sono cosi convinto perché Dybala vuole quei soldi e all’Inter non glieli danno. All’Inter gli danno gli stessi soldi della Juventus».