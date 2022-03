Dybala, fumata nera nel summit con la Juventus: no accordo. Futuro Inter?

Dybala ha deciso di rifiutare il rinnovo di contratto con la Juventus. In mattinata, è avvenuto un incontro alla Continassa tra i dirigenti bianconeri e l’agente Antun. Ora, l’Inter ha una grande chance

NO ACCORDO − Novità in casa Juventus su Paulo Dybala. Il centravanti argentino ha deciso di rifiutare la nuova proposta di rinnovo da parte della Juventus. In mattinata è avvenuto l’incontro tra il dirigenti bianconeri e l’agente della Joya Jorge Antun. La proposta è stata di 6 milioni netti più eventuali bonus che difficilmente avrebbero portato l’ingaggio di Dybala vicino ai 10 milioni da lui richiesti. L’argentino dunque lascerà a zero in estate la Juventus come riporta anche Sky Sport. L’Inter, dunque, rimane alla finestra con la possibilità di aggiudicarsi il talento della Juventus pagandogli solamente l’ingaggio a partire da giugno.