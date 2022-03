Sorrentino: «L’Inter si riprenderà! Scudetto a chi mostrerà questa qualità»

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, in un suo intervento su Radio Sportiva ha detto la sua riguardo la lotta al vertice in Serie A, citando in particolare anche l’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Secondo Stefano Sorrentino l’Inter si riprenderà, e riguardo la lotta scudetto è sicuro di una cosa: «Ogni settimana sembra una sfida a scacchi. Il Milan è un po’ più avvantaggiato rispetto le altre, però sappiamo che la Juventus come i gatti ha sette vite, il Napoli è lì, l’Inter dopo un periodo di appannamento farà un finale di stagione importante. Ci sono squadre che hanno giocatori più in forma e altre no, sarà più bravo chi da qui alla fine riuscirà a gestire meglio le pressioni. Le ultime dieci giornate le pressioni aumentano e chi le gestirà meglio arriverà fino in fondo».