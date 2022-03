Dybala-Inter, difficile per un motivo. Juventus chiara con l’argentino – Sky

Dybala è il protagonista di giornata per via della decisione della Juventus di non rinnovare il suo contratto con l’Inter pronta ad approfittarne (vedi articolo). Guardalà, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, racconta come sono andate le cose

CRONACA DI UNA SEPARAZIONE – Paulo Dybala lascerà la Juventus a parametro zero con l’Inter pronta allo sgarbo. Secondo Giovanni Guardalà, che racconta come sono andate le cose, il club nerazzurro ha poche chance: «Non c’è stata una nuova proposta da parte della Juventus. Si parlava di un possibile contratto con ingaggio più basso e bonus per raggiungere una cerca cifra. La Juventus oggi invece avrebbe detto all’entourage dell’argentino che non è più al centro del progetto e che quindi quell’accordo doveva essere rivisto, salvo poi decidere che era inutile andare avanti, comunicando appunto che il contratto non verrà rinnovato. Non credo ci possa essere al momento un inserimento dell’Inter perché l’ingaggio che chiede Dybala è alto e l’Inter cerca qualcosa di diverso».