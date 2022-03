Calhanoglu, con l’Inter numeri superiori ad Eriksen. Ma (forse) non basta

Hakan Calhanoglu è arrivato a parametro zero nel corso del mercato estivo. Il turco aveva il compito di sostituire, tecnicamente e numericamente, Christian Eriksen. Ci è riuscito nei numeri, ma forse non è sufficiente

NUMERI – Hakan Calhanoglu, dati alla mano, sta disputando un ottima stagione con la maglia dell’Inter. Il centrocampista, ex Milan, protagonista soprattutto nella prima parte di stagione, ha messo insieme numeri importanti: ad oggi sono sei le reti messe a segno in campionato, con ben 9 assist. Numeri che certificano la bontà della stagione del turco, anche se confrontata con Eriksen, uno dei calciatori più rimpianti dalla tifoseria nerazzurra. Il danese, infatti, ha chiuso la scorsa stagione con tre gol all’attivo in campionato. Bottino striminzito, frutto anche dello scarso minutaggio concesso da Conte nella prima parte della stagione, ma sufficiente per far apprezzare un calciatore del calibro dell’ex Ajax e Tottenham.

CONFRONTO – Sul confronto numerico Calhanoglu è nettamente davanti: il turco, pur con un netto calo di rendimento nelle ultime settimane, ha sempre risposto presente, ed è una delle note più positive della stagione nerazzurra. Però, questo, non sembra sufficiente a scacciare l’ombra di Eriksen sul numero 20: il calciatore danese, nell’ultima parte dello scorso campionato, ha dato un contributo fondamentale, invisibile ai numeri ma ben presente nella memoria dei tifosi dell’Inter. Un contributo che, ad oggi, Calhanoglu è riuscito a dare solo a sprazzi. Toccherà al centrocampista turco ripartire al meglio, dopo la sosta, per finire la stagione ad alto livello, sulle orme di quanto fatto da Eriksen nella scorsa stagione.