Bordon: «Inter, difficile trovare un portiere con le qualità di Onana!»

Da ex portiere dell’Inter Bordon esprime il proprio parere su Onana, ormai in chiusura di trattativa col Manchester United. L’ospite di RadioSportiva, poi, ha detto la sua anche sui due profili individuati per sostituirlo.

QUALITÀ – Ivano Bordon non è contento di sapere André Onana in partenza dall’Inter. L’ospite della trasmissione radiofonica fa sapere alla sua ex squadra: «Onana ha delle qualità, specialmente con i piedi, che lo hanno reso importantissimo per il gioco che fa Simone Inzaghi. Gli ha dato il pallino del gioco e ha lasciato a lui il modo con cui iniziare l’azione. Quindi penso che ritrovare un portiere che ha le qualità di Onana sarà difficile. Essendo importantissimo per le casse della società penso che ormai vada al Manchester United. Non sarà facile trovare un sostituto. Sommer lo conosco, mi sembra un portiere completo e tranquillo, dà sicurezza. Ma sul gioco con i piedi non si riuscirà mai a trovare un portiere che giochi come Onana. Di Trubin ho visto qualche filmato ultimamente. Avere un portiere tra i pali con la sua stazza mi sembra valido. Forse ha qualche problemino quando un pallone alto dev’essere raggiunto con rapidità. Però è un giovane di qualità e se l’Inter cerca di andarlo a prendere penso che farà bene».