De Laurentiis: «Lotteremo per lo scudetto! Fiducia in Garcia»

Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa indetta per presentare le maglie del Napoli per la nuova stagione, ha parlato a proposito degli obiettivi della squadra azzurra

OBIETTIVI – Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a proposito degli obiettivi degli azzurri per la prossima stagione: «Champions League? Qui non si devono fare promesse da marinaio. Noi abbiamo un nuovo allenatore del quale ho ampia fiducia sennò non lo avrei scelto. Che ha esperienza al di fuori dell’Italia. Noi siamo in ricostruzione: abbiamo dei giocatori importanti che hanno tutti collaborato per vincere questo Tricolore. Però quando una persona è appagata forse il sacro fuoco all’interno, in maniera involontaria, si spegne. senza specifiche ragioni. Il mio compito per la prossima stagione è quello di essere molto vicino alla squadra per riaccendere subito il fuoco sacro della competitività quando si riduce. Non vorrei che si considerassero sazi e arrivati. Scudetto-bis? Bisognerà vedere come si sviluppa il mercato, i ritiri, cosa faranno anche le altre. Le variabili sono tante ed è superficiale dire oggi lotteremo per lo Scudetto come dissi l’altro anno. Sarebbe stupido non farlo, non essere competitivi in Europa, ma c’è sempre di mezzo un ma e perciò faccio l’appello ai tifosi di essere con me e io sarò sempre con loro ovunque».