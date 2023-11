Bonan sulle scelte di Inzaghi: «Vi dico la sua gestione in Salisburgo-Inter»

Bonan esprime un suo parere in vista di Inter-Salisburgo e le possibili scelte in attacco per Simone Inzaghi. Il giornalista ne ha parlato direttamente dagli studi di Sky Sport.

SCELTE IN ATTACCO – Alessandro Bonan ha espresso così la sua opinione riguardo le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi, soprattutto per quanto riguarda l’attacco: «Molti allenatori spesso per motivi di stanchezza decidono di non mettere in campo la formazione titolare per poi permettere a qualche calciatore che ha tirato il fiato di entrare nella mezz’ora finale e questa potrebbe essere la gestione di Inzaghi anche per lo stesso Lautaro Martinez o Marcus Thuram».