Salisburgo-Inter, Inzaghi in conferenza con un giocatore: il nome

Salisburgo-Inter è la sfida in programma domani (mercoledì) alle 21 alla Red Bull Arena e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi parlerà in conferenza stampa alle 19 e insieme a lui ci sarà Arnautovic

CONFERENZA DELLA VIGILIA – Salisburgo-Inter è la partita che si giocherà domani alle 21 alla Red Bull Arena, valida per la squadra giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, che ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere, con una vittoria potrebbe chiudere il discorso qualificazione. Intanto alle 19 il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa e al suo fianco ci sarà Marko Arnautovic, rientrato tra i convocati 45 giorni dopo l’infortunio subito a Empoli. L’austriaco potrebbe avere qualche minuto a gara in corso.