Bonan: «Inter verso il passaggio decisivo! Ha bisogno della prestazione»

L’Inter questa sera sarà impegnata col Barcellona in Champions League. I nerazzurri reduci da una grande crisi di risultati hanno bisogno di vincere. Bonan a Sky Sport non ha dubbi

PRESTAZIONE − Per Bonan, l’Inter deve soltanto vincere e trovare la prestazione: «Questa sera sarà un passaggio decisivo la stagione dell’Inter. Dovrà affrontare una partita molto difficile. Non ha bisogno di una grande vittoria bensì di una vittoria. Ha bisogno della prestazione, deve ritrovare il gioco. Perde diverse partite perché non gioca bene, ci sono stati pochi segnali da questo punto di vista. Ed è una squadra che si deve ritrovare assolutamente».