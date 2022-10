Inter-Barcellona, Lautaro Martinez rimane in dubbio! Dumfries out – SM

Inter-Barcellona è la sfida in programma stasera alle 21 a San Siro, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime sui blaugrana). Secondo sportmediaset.it, rimane un dubbio in attacco mentre sulle corsie esterne Darmian e Dimarco sono in vantaggio su Dumfries e Gosens

APPRENSIONE – Inter-Barcellona è la sfida che si giocherà stasera a San Siro alle ore 21.00. Simone Inzaghi, che deve già fare a meno di Marcelo Brozovic in mezzo e Romelu Lukaku in attacco, è ancora in apprensione per Lautaro Martinez. Nonostante gli esami svolti dall’argentino abbiano dato esito negativo (vedi articolo), l’affaticamento è un problema comunque da gestire per evitare infortuni più gravi. Secondo sportmediaset.it, rimane dunque il dubbio in attacco con Joaquin Correa certo di un posto dal 1′ mentre Lautaro ed Edin Dzeko si giocano l’altra maglia.

ALTRE NOVITÀ – Inzaghi è pronto anche ad altre novità in Inter-Barcellona. Innanzitutto André Onana torna a difendere i pali mentre in difesa si rivedrà Stefan de Vrij dal 1′ insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. In mezzo torna in panchina Kristjan Asllani con Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista insieme a Nicolò Barella e l’esperto Enrikh Mkhitaryan. Sulle corsie esterne conferma per Federico Dimarco (con l’esclusione di Robin Gosens) mentre sulla destra si accomoda in panchina Denzel Dumfries per fare posto a Matteo Darmian.