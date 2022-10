Lewandowski a guidare il trio offensivo contro l’Inter: è in ottima compagnia

Lewandowski guiderà l’attacco del Barcellona contro l’Inter questa sera al Meazza. Il polacco sarà il terminale offensivo di riferimento nel 4-3-3- di Xavi

ATTACCO SUPER − L’uomo più pericoloso su cui l’Inter dovrà porre grande attenzione è per forza di cose Robert Lewandowski. Il fuoriclasse polacco guiderà il reparto offensivo del Barcellona questa a San Siro in vista della terza giornata di Champions League. L’ex Bayern Monaco è in ottima compagnia. Come riportano i colleghi di Sport Mediaset, a completare l’attacco di Xavi ci penseranno il talentuoso Raphinha a destra e la velocità supersonica di Dembelé a destra.