Pardo: «Dybala no all’Inter per Inzaghi? Una fesseria! Si è scelto Lukaku»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘, ha parlato di Dybala e Lukaku. L’Inter ha fatto una scelta precisa, poi sorvola sulle voci di un mancato arrivo della Joya per colpa di Inzaghi

SCELTA CORRETTA − Pardo dice la sua sul confronto Lukaku-Dybala e sulla voce che Inzaghi non volesse l’arrivo della Joya: «Per Romelu Lukaku si è fatta una scelta per un giocatore dominante nel nostro campionato, poi per adesso è infortunato mentre Paulo Dybala continua a segnare. Normale che ci sia dibattito al momento. Ma credo che l’Inter abbia fatto una scelta giusta nel prendere il belga. Inzaghi non ha voluto Dybala? È una fesseria».