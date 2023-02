Bonan: «Inter forte, in Europa si può andare avanti. Ma serve una cosa!»

Alessandro Bonan, su Sky Sport24, ha analizzato la situazione delle squadre italiane in Europa. Il giornalista ha poi espresso anche una sua valutazione sull’Inter

Alessandro Bonan ha fatto una breve analisi sulla situazione delle italiane nelle coppe europee. Il giornalista in particolare si è soffermato sulle squadre che partecipano alla Champions League esprimendo anche una sua valutazione sull’Inter. Le sue parole: «Vincere in Europa è sempre difficile anche se hai tantissimi soldi. Quest’anno ci presentiamo con un Napoli, ad esempio, molto europeo. Ci sono le possibilità per andare avanti. Il Milan ha battuto il Tottenham, vediamo il ritorno. La componente emotiva ti spinge in certi frangenti, ma non è solo con questa che puoi arrivare in fondo. Ci vai con la qualità tecnica. La stessa Inter, una squadra molto forte. Dobbiamo abituarci a giocare a ritmi diversi da quelli del nostro campionato. A volte ci sono squadre che non sembrano allenate per giocare a quel ritmo che ci vuole in Champions League»