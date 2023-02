Fiorentina super, Braga demolito in Portogallo! Jovic si tinge protagonista

La Fiorentina archivia la pratica già all’andata con un netto 4-0 sul campo del Braga. Protagonisti assoluti Jovic e Cabral con una fantastica doppietta a testa

SUPER VIOLA − Fiorentina in difficoltà in Italia, bella e splendente in Europa. Nel playoff di Conference League contro il Braga mette subito le cose in chiaro già all’andata in Portogallo. I viola partono con pedale premuto sull’acceleratore e dopo un paio di occasioni importanti passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con il colpo di testa di Jovic. Match più che in discesa per la squadra di Italiano che dopo 10′ di secondo tempo va anche in superiorità numerica per l’espulsione di Tormena. Da qui in avanti dilaga la Viola. All’ora di gioco è ancora Jovic a timbrare il raddoppio, mentre al 79′ si aggiunge alla festa anche Cabral. Nel finale, il brasiliano fa addirittura 0-4. Successo netto e qualificazione quasi archiviata. Al Franchi servirà solo gestire.