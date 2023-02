Inter-Udinese e il dilemma della punta, Dzeko o Lukaku: il ragionamento!

Inter-Udinese, match da non sbagliare per la squadra di Inzaghi. Il tecnico dovrà scegliere il partner da affiancare a Lautaro Martinez. Dzeko o Lukaku

IL RAGIONAMENTO − Il dilemma della punta. Dzeko o Lukaku? Inzaghi ha un giorno e mezzo di tempo per sciogliere le ultime riserve. La decisione non è semplice. Occorre fare un ragionamento duplice e differente sull’impiego dell’uno o dell’altro sabato sera dal primo minuto contro l’Udinese. Riprendere la strada maestra riformando la coppia Dzeko-Lautaro Martinez, oppure confermare Big Rom con la speranza che la fiducia e il minutaggio possano progressivamente spingerlo verso la miglior forma? La scelta non è semplice, ma l’importanza della gara sposta leggermente i pronostici verso il bosniaco. Se la prossima imminente tappa dell’Inter si chiama Udinese e non Porto (vedi focus), è corretto che vada in campo la miglior formazione possibile. Ergo: coloro che stanno meglio. E ad oggi tra Dzeko e Lukaku non c’è propria storia.

GARANZIA − Scegliere Dzeko non significa però bocciare Lukaku. L’attaccante belga è in fase di recupero. Anche contro la Sampdoria, nonostante gli screzi (evitabili) con il solito furente Barella, ha registrato ancora qualche piccolo segnale di miglioramento. Dal punto di vista fisico, Big Rom sta piano piano ritrovando la forma. Il primo tempo di Marassi è stato più che discreto, facendo vedere sprazzi del Lukaku prima versione. La vera difficoltà è stata nella giustificabile intesa arrugginita col compagno di merende Lautaro Martinez. È ancora una Lu-La lontana parente di quella contiana. Contro l’Udinese l’Inter non può assolutamente sbagliare, serve concretezza sin da subito. Ecco perché ad oggi la coppia Dzeko-Lautaro Martinez è quella che dà più garanzie.