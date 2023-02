Inter, la prossima tappa è l’Udinese non il Porto! Calcoli non sono ammessi

L’Inter sfiderà l’Udinese tra due giorni. Prima della partita di Champions League contro il Porto, ci sarà la squadra friulana. Non sono ammessi calcoli

UNA TAPPA ALLA VOLTA − È già antivigilia di campionato, l’Inter sabato sera sfiderà l’Udinese in occasione della 23º giornata di Serie A. Un match assolutamente da non sbagliare. Il pareggio inaspettato sul campo della Sampdoria ha lasciato più di un amaro in bocca al mondo nerazzurro con il riemergere anche di vecchie crepe caratteriali. L’Udinese arriva a tre giorni dall’attesissimo match di Champions League contro il Porto, una delle tappe inequivocabili della stagione nerazzurra. Ma guai a distrarsi dall’obiettivo Serie A. Prima c’è l’Udinese, poi da domenica si penserà ai Dragoes dell’ex Conceicao.

NO CALCOLI − L’Inter non può permettersi distrazioni. I bonus sono ormai terminati da un bel po’. Se la corsa Scudetto ha ormai preso la direzione Napoli, quella Champions League è tutt’ora in corso e rimarrà tale fino al 4 giugno. La preparazione, dunque, alla sfida contro l’Udinese dovrà essere ineccepibile. L’atteggiamento e l’approccio alla gara saranno di estrema importanza. Ciò si collega anche alle possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi. L’Inter non può permettersi di guardarsi altrove facendo pseudo calcoli azzardati. È giusto che anche contro l’Udinese scenda in campo il miglior undici possibile. Il turnover può e deve aspettare. Vincere aiuta a vincere. Un eventuale passo falso contro la squadra di Sottil potrebbe risultare letale anche in vista dell’ottavo contro il Porto.