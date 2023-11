Bisseck risponde presente dopo i problemi in difesa: all’Inter scatta la sua ora – TS

Con gli infortuni di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, la coperta in difesa adesso è inevitabilmente corta. E con un turnover pressocché azzerato, in questo momento di difficoltà sarà importante la risposta di Yann Bisseck. Il collega Stefano Pasquino parla di lui nell’edizione odierna di Tuttosport.

TOCCA A LUI – Simone Inzaghi prepara lo scontro diretto tra Juventus e Inter, con qualche problema per quanto riguarda la difesa. Ballottaggi, alla luce degli infortuni di Pavard e Bastoni, non ce ne sono. Quindi i sicuri titolari in protezione della porta di Yann Sommer, saranno Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan De Vrij. In questo momento di difficoltà, però, c’è anche da considerare la disponibilità di Yann Bisseck, il quale durante la sosta ha continuato a lavorare ad Appiano Gentile agli ordini di mister Inzaghi. Alla luce dei problemi che riguardano la difesa, il suo minutaggio è destinato ad aumentare esponenzialmente nelle prossime partite. Benjamin Pavard, per esempio, tornerà presumibilmente solo a inizio 2024, mentre Alessandro Bastoni – che ieri ha effettuato nuovi esami strumentali -, salterà per certo Juventus, Benfica e Napoli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino