Juventus-Inter su più livelli: manca ancora l’ultimo tassello di Marotta

Juventus-Inter si giocherà nel weekend in Serie A dopo l’antipasto in versione Femminile. Situazioni diverse, squadre diverse. E obiettivi perlopiù diversi in questa fase. In comune solo la firma di Marotta, che nel passaggio da Torino a Milano deve ancora completare la sua opera

DERBY D’ITALIA – Vedere l’Inter prima in classifica fa sempre il suo effetto. Succede dopo dodici giornate in Serie A, dove la squadra di Simone Inzaghi con i suoi 31 punti a Torino proverà a respingere il tentativo di sorpasso della Juventus (29) seconda. Succede anche in Primavera 1 dopo le prime dieci partite in calendario, solo che la formazione dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu con 24 punti andrà a Bergamo in casa Atalanta ma è nel mirino del Milan (23) secondo. La stessa cosa non avviene in Serie A Femminile, che vede il monologo della Roma capolista a punteggio pieno dopo otto impegni e la rosa dell’Inter Women di Rita Guarino solo quarta con 13 punti insieme al Como prima del Derby di Milano casalingo. L’occasione giusta per reagire dopo il tonfo in casa della Juventus. Casa della Juventus che domenica sera accoglierà l’Inter di Inzaghi, chiamata – in un certo senso – a “vendicare” il 5-0 bianconero femminile. Perché sarà anche vero che l’Inter di Inzaghi è costruita da anni per vincere lo Scudetto ma la Juventus di Massimiliano Allegri pure. Al contrario, l’Inter Women è un progetto nuovo che proverà a replicare il modello vincente Juventus ma non nel breve termine. Un’altra Juventus-Inter, oggi.

Juventus-Inter è la partita di Marotta

STESSO MODELLO – Il Derby d’Italia sul campo non è mai una partita come le altre. Ma la vera sfida Juventus-Inter va in scena su altri palcoscenici. Quelli aziendali. Quelli societari, fatti di obiettivi ambiziosi e strategie per raggiungerli. Il passaggio di Beppe Marotta da Torino a Milano porta tutto questo in dote. Tutto tranne un dettaglio per niente trascurabile, oggi. L’Inter non ha una seconda squadra, lasciando alla Under-19 di Chivu il ruolo di ultimo step pre-Prima Squadra. La Juventus Next Gen, invece, fa da collante grazie alla rosa Under-23 allestita già da oltre un lustro. Ed è proprio l’Inter B l’ultimo upgrade rimasto in casa nerazzurra per giocare alla pari con la Juventus su tutti i fronti: bilancio in attivo, sponsor ben paganti e stadio di proprietà sono le priorità aziendali ma con tempi più dilatati per ovvi motivi. La seconda squadra dovrebbe essere l’azione immediata per arricchire, ulteriormente, la sfida Juventus-Inter già dal 2024.