Biasin: «Zielinski colpo da Inter. La sua priorità però è un’altra»

Sul possibile colpo a parametro zero Piotr Zielinski si esprime Fabrizio Biasin. Il giornalista vede nel polacco un buon acquisto, lo rivela in diretta per Cronache di Spogliatoio.

ACQUISTO – Parla Fabrizio Biasin: «Zielinski all’Inter a parametro zero? In questo momento credo che novembre sia il mese dei parametri zero. Ora si accasano, difficilmente vanno più avanti. Il polacco è appetibile a queste condizioni, la sua priorità è però restare a Napoli con una proprietà accomodante. De Laurentiis però non ti concede quello che vuoi, l’Inter e la Juventus sì. I nerazzurri hanno questo tipo di affare in testa: giocatore di esperienza a zero con ingaggio importante perché ti aspetti che renda quello che paghi»