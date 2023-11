Cuadrado delusione cocente. Meno di 100 minuti con l’Inter!

Juan Cuadrado non riesce ad uscire dal tunnel degli infortuni in questa stagione. La sua ricaduta lo sta tenendo fuori più del compagno Marko Arnautovic. Delusione cocente per la dirigenza.

MINUTI – Appena quattro partite giocate, un solo assist per il 4-0 di Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Questo è stato l’inizio di stagione di Juan Cuadrado con la maglia dell’Inter. Arrivato come colpo a sorpresa a parametro zero per essere il vice-Dumfries, oggi questo ruolo è costretto a ricoprirlo Matteo Darmian. Il colombiano non garantisce continuità e i minuti giocati sono addirittura meno di 100.

Cuadrado errore dell’Inter?

ERRORE – L’acquisto evidentemente è sbagliato. Nonostante sia arrivato senza spendere soldi il colombiano doveva ricoprire un ruolo incredibilmente importante. Nella scorsa stagione il sostituto di Dumfries è stato Raoul Bellanova e le prestazioni non hanno mai convinto pienamente Simone Inzaghi. L’italiano è passato al Torino e le sensazioni negative si stanno confermando. Per riempire il buco la dirigenza ha dato fiducia all’ex Juventus, ma i risultati non stanno dando ragione. Per cambiare la storia di quest’esperienza c’è bisogno di rivederlo in campo, a Bergamo non ci sarà. Appuntamento rimandato alla prossima settimana, gli impegni saranno ravvicinati e Cuadrado deve forzare.