Arnautovic più veloce di Cuadrado, ecco quando l’Inter lo riavrà − Sky

Aggiornamenti su Arnautovic e Cuadrado, i due infortunati in casa Inter. Inzaghi non li avrà con l’Atalanta, ma il rientro dell’austriaco è vicinissimo.

RIENTRI − L’Inter si prepara in vista della trasferta sul campo dell’Atalanta. Sabato alle 18, i nerazzurri di Milano affronteranno la Dea nel match valido per l’undicesima giornata di campionato. Come racconta Matteo Barzaghi, la squadra di Inzaghi sta terminando l’allenamento ad Appiano Gentile. Sia Marko Arnautovic che Juan Cuadrado non faranno parte della partita per i rispettivi infortuni al bicipite femorale e al tendine d’Achille. Ma l’austriaco accelera i tempi e rientrerà prima del colombiano. L’Inter, infatti, lo riavrà per il match di Champions League contro il Salisburgo.